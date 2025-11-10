FARTWORM Harga Hari Ini

Harga langsung FARTWORM (FARTWORM) hari ini ialah --, dengan 4.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARTWORM kepada USD penukaran adalah -- setiap FARTWORM.

FARTWORM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,008.54, dengan bekalan edaran sebanyak 994.35M FARTWORM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARTWORM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FARTWORM dipindahkan -0.28% dalam sejam terakhir dan -11.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FARTWORM (FARTWORM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Bekalan Peredaran 994.35M 994.35M 994.35M Jumlah Bekalan 994,345,353.98848 994,345,353.98848 994,345,353.98848

Had Pasaran semasa FARTWORM ialah $ 5.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTWORM ialah 994.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994345353.98848. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.01K.