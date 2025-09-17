FatalismFTW Elons new character (FTW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00187876$ 0.00187876 $ 0.00187876 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +5.39% Perubahan Harga (7D) +5.39%

FatalismFTW Elons new character (FTW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTW sepanjang masa ialah $ 0.00187876, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +5.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FatalismFTW Elons new character (FTW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,750,348.338162 999,750,348.338162 999,750,348.338162

Had Pasaran semasa FatalismFTW Elons new character ialah $ 17.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTW ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999750348.338162. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.89K.