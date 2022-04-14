Tokenomik Fatalismftw (FATAL)
Fatalismftw (FATAL) Maklumat
Elon Musk’s Character in Path of Exile 2
FatalismFTW, Elon Musk’s Path of Exile 2 character, is a shadowy duelist from the Shadow class. Known for its precision and lethal efficiency, the build focuses on high-risk strategies, using traps, critical strikes, and energy projectiles to dominate enemies.
The name reflects Musk’s interest in determinism, paired with advanced build optimization to challenge the odds. FatalismFTW has gained recognition in the game’s community as a testament to deep strategy and innovative gameplay.
Fatalismftw (FATAL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fatalismftw (FATAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Fatalismftw (FATAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Fatalismftw (FATAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FATAL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FATAL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FATAL
FATAL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FATAL? Halaman ramalan harga FATAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.