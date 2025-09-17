Fate Adventure (FA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.087083 $ 0.087083 $ 0.087083 24J Rendah $ 0.089942 $ 0.089942 $ 0.089942 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.087083$ 0.087083 $ 0.087083 24J Tinggi $ 0.089942$ 0.089942 $ 0.089942 Sepanjang Masa $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Harga Terendah $ 0.075025$ 0.075025 $ 0.075025 Perubahan Harga (1J) -0.37% Perubahan Harga (1D) -1.52% Perubahan Harga (7D) -1.48% Perubahan Harga (7D) -1.48%

Fate Adventure (FA) harga masa nyata ialah $0.087186. Sepanjang 24 jam yang lalu, FA didagangkan antara $ 0.087083 rendah dan $ 0.089942 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FA sepanjang masa ialah $ 2.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.075025.

Dari segi prestasi jangka pendek, FA telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -1.52% dalam 24 jam dan -1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fate Adventure (FA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 456.92K$ 456.92K $ 456.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 871.96K$ 871.96K $ 871.96K Bekalan Peredaran 5.24M 5.24M 5.24M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Fate Adventure ialah $ 456.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FA ialah 5.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 871.96K.