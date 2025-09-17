Lagi Mengenai FA

Maklumat Harga FA

Kertas putih FA

Laman Web Rasmi FA

Tokenomik FA

Ramalan Harga FA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Fate Adventure Logo

Fate Adventure Harga (FA)

Tidak tersenarai

1 FA ke USD Harga Langsung:

$0.087186
$0.087186$0.087186
-1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Fate Adventure (FA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:49:03 (UTC+8)

Fate Adventure (FA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.087083
$ 0.087083$ 0.087083
24J Rendah
$ 0.089942
$ 0.089942$ 0.089942
24J Tinggi

$ 0.087083
$ 0.087083$ 0.087083

$ 0.089942
$ 0.089942$ 0.089942

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.075025
$ 0.075025$ 0.075025

-0.37%

-1.52%

-1.48%

-1.48%

Fate Adventure (FA) harga masa nyata ialah $0.087186. Sepanjang 24 jam yang lalu, FA didagangkan antara $ 0.087083 rendah dan $ 0.089942 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FA sepanjang masa ialah $ 2.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.075025.

Dari segi prestasi jangka pendek, FA telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -1.52% dalam 24 jam dan -1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fate Adventure (FA) Maklumat Pasaran

$ 456.92K
$ 456.92K$ 456.92K

--
----

$ 871.96K
$ 871.96K$ 871.96K

5.24M
5.24M 5.24M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Fate Adventure ialah $ 456.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FA ialah 5.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 871.96K.

Fate Adventure (FA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Fate Adventure kepada USD adalah $ -0.0013535056636778.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fate Adventure kepada USD adalah $ -0.0004609611.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fate Adventure kepada USD adalah $ -0.0261737428.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fate Adventure kepada USD adalah $ -0.02893713275731265.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013535056636778-1.52%
30 Hari$ -0.0004609611-0.52%
60 Hari$ -0.0261737428-30.02%
90 Hari$ -0.02893713275731265-24.91%

Apakah itu Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Fate Adventure (FA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Fate Adventure Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fate Adventure (FA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fate Adventure (FA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fate Adventure.

Semak Fate Adventure ramalan harga sekarang!

FA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Fate Adventure (FA)

Memahami tokenomik Fate Adventure (FA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fate Adventure (FA)

Berapakah nilai Fate Adventure (FA) hari ini?
Harga langsung FA dalam USD ialah 0.087186 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FA ke USD?
Harga semasa FA ke USD ialah $ 0.087186. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fate Adventure?
Had pasaran untuk FA ialah $ 456.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FA?
Bekalan edaran FA ialah 5.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FA?
FA mencapai harga ATH sebanyak 2.04 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FA?
FA melihat harga ATL sebanyak 0.075025 USD.
Berapakah jumlah dagangan FA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FAialah -- USD.
Adakah FA akan naik lebih tinggi tahun ini?
FA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:49:03 (UTC+8)

Fate Adventure (FA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.