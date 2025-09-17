Lagi Mengenai FATGF

FATGF Logo

FATGF Harga (FATGF)

Tidak tersenarai

1 FATGF ke USD Harga Langsung:

$0.00039762
$0.00039762$0.00039762
+0.50%1D
USD
FATGF (FATGF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:49:10 (UTC+8)

FATGF (FATGF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00758849
$ 0.00758849$ 0.00758849

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+0.86%

-7.87%

-7.87%

FATGF (FATGF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FATGF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FATGF sepanjang masa ialah $ 0.00758849, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FATGF telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +0.86% dalam 24 jam dan -7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FATGF (FATGF) Maklumat Pasaran

$ 391.99K
$ 391.99K$ 391.99K

--
----

$ 391.99K
$ 391.99K$ 391.99K

982.25M
982.25M 982.25M

982,254,137.0
982,254,137.0 982,254,137.0

Had Pasaran semasa FATGF ialah $ 391.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FATGF ialah 982.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 982254137.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 391.99K.

FATGF (FATGF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FATGF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FATGF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FATGF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FATGF kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.86%
30 Hari$ 0+9.92%
60 Hari$ 0-7.27%
90 Hari$ 0--

Apakah itu FATGF (FATGF)

$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?

FATGF (FATGF) Sumber

Laman Web Rasmi

FATGF Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FATGF (FATGF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FATGF (FATGF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FATGF.

Semak FATGF ramalan harga sekarang!

FATGF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FATGF (FATGF)

Memahami tokenomik FATGF (FATGF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FATGF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FATGF (FATGF)

Berapakah nilai FATGF (FATGF) hari ini?
Harga langsung FATGF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FATGF ke USD?
Harga semasa FATGF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FATGF?
Had pasaran untuk FATGF ialah $ 391.99K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FATGF?
Bekalan edaran FATGF ialah 982.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FATGF?
FATGF mencapai harga ATH sebanyak 0.00758849 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FATGF?
FATGF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FATGF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FATGFialah -- USD.
Adakah FATGF akan naik lebih tinggi tahun ini?
FATGF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FATGFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:49:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.