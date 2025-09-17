Fathom Dollar (FXD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.678875 $ 0.678875 $ 0.678875 24J Rendah $ 0.731778 $ 0.731778 $ 0.731778 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.678875$ 0.678875 $ 0.678875 24J Tinggi $ 0.731778$ 0.731778 $ 0.731778 Sepanjang Masa $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Harga Terendah $ 0.531849$ 0.531849 $ 0.531849 Perubahan Harga (1J) +5.14% Perubahan Harga (1D) +1.13% Perubahan Harga (7D) +1.95% Perubahan Harga (7D) +1.95%

Fathom Dollar (FXD) harga masa nyata ialah $0.731613. Sepanjang 24 jam yang lalu, FXD didagangkan antara $ 0.678875 rendah dan $ 0.731778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FXD sepanjang masa ialah $ 1.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.531849.

Dari segi prestasi jangka pendek, FXD telah berubah sebanyak +5.14% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan +1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fathom Dollar (FXD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 2,178,129.029515194 2,178,129.029515194 2,178,129.029515194

Had Pasaran semasa Fathom Dollar ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FXD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2178129.029515194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.59M.