Favolo (FAV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.83% Perubahan Harga (7D) +7.83%

Favolo (FAV) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAV sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Favolo (FAV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678

Had Pasaran semasa Favolo ialah $ 1.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAV ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999992139.530678. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.75M.