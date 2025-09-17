Fcode AI (FCOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00347104 24J Tinggi $ 0.00361522 Sepanjang Masa $ 0.0101878 Harga Terendah $ 0.00111097 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) -0.70% Perubahan Harga (7D) +5.82%

Fcode AI (FCOD) harga masa nyata ialah $0.00350911. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCOD didagangkan antara $ 0.00347104 rendah dan $ 0.00361522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCOD sepanjang masa ialah $ 0.0101878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00111097.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCOD telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan +5.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fcode AI (FCOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.46M Bekalan Peredaran 300.00M Jumlah Bekalan 700,185,072.154666

Had Pasaran semasa Fcode AI ialah $ 1.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCOD ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700185072.154666. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.