FDREAM (FDREAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02537536$ 0.02537536 $ 0.02537536 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -5.30% Perubahan Harga (1D) +4.67% Perubahan Harga (7D) +241.09% Perubahan Harga (7D) +241.09%

FDREAM (FDREAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FDREAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FDREAM sepanjang masa ialah $ 0.02537536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FDREAM telah berubah sebanyak -5.30% sejak sejam yang lalu, +4.67% dalam 24 jam dan +241.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FDREAM (FDREAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.56K$ 36.56K $ 36.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.56K$ 36.56K $ 36.56K Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Had Pasaran semasa FDREAM ialah $ 36.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FDREAM ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.56K.