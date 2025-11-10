FEAR Harga Hari Ini

Harga langsung FEAR (FEAR) hari ini ialah $ 0.00745326, dengan 2.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FEAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00745326 setiap FEAR.

FEAR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 131,711, dengan bekalan edaran sebanyak 17.72M FEAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FEAR didagangkan antara $ 0.00706393 (rendah) dan $ 0.00785348 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.88, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00629862.

Dalam prestasi jangka pendek, FEAR dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan -0.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FEAR (FEAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.71K$ 131.71K $ 131.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 310.32K$ 310.32K $ 310.32K Bekalan Peredaran 17.72M 17.72M 17.72M Jumlah Bekalan 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Had Pasaran semasa FEAR ialah $ 131.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FEAR ialah 17.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41739201.62033058. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 310.32K.