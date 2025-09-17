Feathercoin Harga (FTC)
Feathercoin (FTC) harga masa nyata ialah $0.00259768. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTC didagangkan antara $ 0.00256364 rendah dan $ 0.00261001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTC sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, FTC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan -22.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Feathercoin ialah $ 756.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTC ialah 291.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 291137998.0077301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 756.29K.
Pada hari ini, perubahan harga Feathercoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Feathercoin kepada USD adalah $ -0.0007142414.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Feathercoin kepada USD adalah $ -0.0006941341.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Feathercoin kepada USD adalah $ -0.0006252313106640966.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.98%
|30 Hari
|$ -0.0007142414
|-27.49%
|60 Hari
|$ -0.0006941341
|-26.72%
|90 Hari
|$ -0.0006252313106640966
|-19.39%
Feathercoin (FTC or ₣) is an open source cryptocurrency, published under the license of MIT / X11.1, based on the Litecoin protocol. On 16 April 2013 Feathercoin successfully forked from Litecoin by the creation of its genesis block. As a cryptocurrency, creation and transfer of coins is based on an open source cryptographic protocol (the blockchain) and is not managed by any central authority. The hashing algorithm chosen for Feathercoin was the Proof-of-Work NeoScrypt, which had premiered on Phoenixcoin. NeoScrypt is 25% more memory intense, which makes it less feasible to create ASICs for it. The main programmer is Peter Bushnell, at the time running the information technology for the Brasenose College of Oxford University. He explained his motivation for developing the coin in an interview with Vitalik Buterin. One month after launching Feathercoin, Peter Bushnell left his job as head of IT at the Brasenose College of Oxford University and lived off his Litecoin savings. Feathercoin was launched on 16th April 2013 and as developed by Peter Bushnell. It was forked from Litecoin, with the aim of making Feathercoin what Litecoin was supposed to be: a faster, more secure, and stable version of Bitcoin. The consensus mechanism is based on the Proof of Work (PoW) concept. The Feathercoin network runs on the NeoScrypt hashing algorithm, making it much easier and faster to mine. Feathercoin enjoyed rapid adoption by users soon after its launch, gaining immense popularity, and establishing itself as a worthy contender in a BTC/LTC dominated market. Feathercoin can be mined using either processors (CPUs) or graphics cards (GPUs). Due to the hashing algorithm of FTC, it cannot be mined with an ASIC card. Mining software is available for download at their official site. Wallets for FTC can be found over at their official website, including both desktop and mobile wallets.. While the paper money you are used to carrying around is (or can be) stored in a physical wallet, cryptocurrencies, like all digital currencies, have to be stored in a software-based digital wallet. Although you will find links to feathercoin wallets throughout the web, the only safe way to know that you're downloading the latest and correct version is by scrolling to the bottom of the coin's official home page and selecting the button for your particular operating system. Feathercoin wallets are available for Android, Linux, macOS and Windows platforms.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.