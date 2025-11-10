Feathers Harga Hari Ini

Harga langsung Feathers ($FEATHERS) hari ini ialah $ 0.00000855, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $FEATHERS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000855 setiap $FEATHERS.

Feathers kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,465.08, dengan bekalan edaran sebanyak 990.09M $FEATHERS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $FEATHERS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00027646, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000794.

Dalam prestasi jangka pendek, $FEATHERS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Feathers ($FEATHERS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Bekalan Peredaran 990.09M 990.09M 990.09M Jumlah Bekalan 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Had Pasaran semasa Feathers ialah $ 8.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $FEATHERS ialah 990.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990094698.5696423. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.47K.