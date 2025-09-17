FECES (FECES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01310285$ 0.01310285 $ 0.01310285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +8.10% Perubahan Harga (7D) +8.10%

FECES (FECES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FECES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FECES sepanjang masa ialah $ 0.01310285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FECES telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +8.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FECES (FECES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 149.11K$ 149.11K $ 149.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 169.72K$ 169.72K $ 169.72K Bekalan Peredaran 658.61M 658.61M 658.61M Jumlah Bekalan 749,645,380.0540416 749,645,380.0540416 749,645,380.0540416

Had Pasaran semasa FECES ialah $ 149.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FECES ialah 658.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749645380.0540416. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.72K.