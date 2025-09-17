FEDJA CAT (FEDJA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00116875$ 0.00116875 $ 0.00116875 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +5.56% Perubahan Harga (7D) +5.56%

FEDJA CAT (FEDJA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEDJA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEDJA sepanjang masa ialah $ 0.00116875, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEDJA telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +5.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FEDJA CAT (FEDJA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,958,288.407608 999,958,288.407608 999,958,288.407608

Had Pasaran semasa FEDJA CAT ialah $ 9.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FEDJA ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999958288.407608. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.31K.