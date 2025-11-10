FEED GAZA Harga Hari Ini

Harga langsung FEED GAZA (GAZA) hari ini ialah --, dengan 3.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAZA kepada USD penukaran adalah -- setiap GAZA.

FEED GAZA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,685.03, dengan bekalan edaran sebanyak 999.42M GAZA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAZA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00292393, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GAZA dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -33.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FEED GAZA (GAZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Bekalan Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Jumlah Bekalan 999,424,588.2140716 999,424,588.2140716 999,424,588.2140716

Had Pasaran semasa FEED GAZA ialah $ 10.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAZA ialah 999.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999424588.2140716. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.69K.