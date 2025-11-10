Feed The People Harga Hari Ini

Harga langsung Feed The People (FTP) hari ini ialah $ 0.00138465, dengan 5.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FTP kepada USD penukaran adalah $ 0.00138465 setiap FTP.

Feed The People kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,384,524, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M FTP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTP didagangkan antara $ 0.00138255 (rendah) dan $ 0.00161284 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01172217, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00062664.

Dalam prestasi jangka pendek, FTP dipindahkan -7.08% dalam sejam terakhir dan -16.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Feed The People (FTP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,941,612.392254 999,941,612.392254 999,941,612.392254

Had Pasaran semasa Feed The People ialah $ 1.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTP ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999941612.392254. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.38M.