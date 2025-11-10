Tokenomik Feed The People (FTP)

Tokenomik Feed The People (FTP)

Lihat cerapan utama tentang Feed The People (FTP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:50:28 (UTC+8)
Feed The People (FTP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Feed The People (FTP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.40M
Jumlah Bekalan:
$ 999.94M
Bekalan Edaran:
$ 999.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01172217
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00062664
Harga Semasa:
$ 0.00139129
Feed The People (FTP) Maklumat

$FTP turns every trade’s creator rewards into meals for people across Los Angeles/Worldwide. We livestream every drop so you see your flips feeding the streets. SOL feeds souls.

Laman Web Rasmi:
https://ftponsol.net

Tokenomik Feed The People (FTP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Feed The People (FTP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FTP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FTP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FTP, terokai FTP harga langsung token!

FTP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FTP? Halaman ramalan harga FTP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
