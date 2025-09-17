Apakah itu Feed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Feed The World (FW) Berapakah nilai Feed The World (FW) hari ini? Harga langsung FW dalam USD ialah 0.00114641 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FW ke USD? $ 0.00114641 . Lihat Harga semasa FW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Feed The World? Had pasaran untuk FW ialah $ 1.31M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FW? Bekalan edaran FW ialah 1.14B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FW? FW mencapai harga ATH sebanyak 0.00180687 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FW? FW melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FWialah -- USD . Adakah FW akan naik lebih tinggi tahun ini? FW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

