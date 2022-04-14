Tokenomik Feed The World (FW)

Lihat cerapan utama tentang Feed The World (FW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Feed The World (FW) Maklumat

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Laman Web Rasmi:
https://app.feedtheworldinitiative.org
Kertas putih:
https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf

Feed The World (FW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Feed The World (FW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.40M
Jumlah Bekalan:
$ 1.50B
Bekalan Edaran:
$ 1.14B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00180687
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00123412
Tokenomik Feed The World (FW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Feed The World (FW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FW, terokai FW harga langsung token!

FW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FW? Halaman ramalan harga FW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.