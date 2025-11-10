Feels Good Harga Hari Ini

Harga langsung Feels Good (GOOD) hari ini ialah --, dengan 12.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOD kepada USD penukaran adalah -- setiap GOOD.

Feels Good kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,514.85, dengan bekalan edaran sebanyak 999.68M GOOD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOD dipindahkan +3.82% dalam sejam terakhir dan -95.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Feels Good (GOOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,681,982.68567 999,681,982.68567 999,681,982.68567

Had Pasaran semasa Feels Good ialah $ 8.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOD ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999681982.68567. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.51K.