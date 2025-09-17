Apakah itu Feenix (FEENIX)

Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet. In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond. Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes. We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Feenix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Feenix (FEENIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Feenix (FEENIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Feenix.

Semak Feenix ramalan harga sekarang!

FEENIX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Feenix (FEENIX)

Memahami tokenomik Feenix (FEENIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FEENIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Feenix (FEENIX) Berapakah nilai Feenix (FEENIX) hari ini? Harga langsung FEENIX dalam USD ialah 0.00002101 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FEENIX ke USD? $ 0.00002101 . Lihat Harga semasa FEENIX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Feenix? Had pasaran untuk FEENIX ialah $ 16.80K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FEENIX? Bekalan edaran FEENIX ialah 799.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FEENIX? FEENIX mencapai harga ATH sebanyak 0.00968431 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FEENIX? FEENIX melihat harga ATL sebanyak 0.00001577 USD . Berapakah jumlah dagangan FEENIX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FEENIXialah -- USD . Adakah FEENIX akan naik lebih tinggi tahun ini? FEENIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FEENIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Feenix (FEENIX) Kemas Kini Industri Penting