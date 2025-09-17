Fefe (FEFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00149967 24J Tinggi $ 0.00165037 Sepanjang Masa $ 0.0289776 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -7.42% Perubahan Harga (1D) -1.45% Perubahan Harga (7D) -10.19%

Fefe (FEFE) harga masa nyata ialah $0.00151114. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEFE didagangkan antara $ 0.00149967 rendah dan $ 0.00165037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEFE sepanjang masa ialah $ 0.0289776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEFE telah berubah sebanyak -7.42% sejak sejam yang lalu, -1.45% dalam 24 jam dan -10.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fefe (FEFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 635.03K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 635.03K Bekalan Peredaran 420.69M Jumlah Bekalan 420,690,000.0

Had Pasaran semasa Fefe ialah $ 635.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FEFE ialah 420.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 635.03K.