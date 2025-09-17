Fei USD (FEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.980836 $ 0.980836 $ 0.980836 24J Rendah $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.980836$ 0.980836 $ 0.980836 24J Tinggi $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Sepanjang Masa $ 5.55$ 5.55 $ 5.55 Harga Terendah $ 0.15544$ 0.15544 $ 0.15544 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +0.36%

Fei USD (FEI) harga masa nyata ialah $0.99888. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEI didagangkan antara $ 0.980836 rendah dan $ 1.004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEI sepanjang masa ialah $ 5.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.15544.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEI telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fei USD (FEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Bekalan Peredaran 3.80M 3.80M 3.80M Jumlah Bekalan 4,058,553.297620421 4,058,553.297620421 4,058,553.297620421

Had Pasaran semasa Fei USD ialah $ 3.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FEI ialah 3.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4058553.297620421. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.05M.