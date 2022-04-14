Tokenomik Fei USD (FEI)

Lihat cerapan utama tentang Fei USD (FEI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Fei USD (FEI) Maklumat

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets.

Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase,

Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

Laman Web Rasmi:
https://fei.money/

Fei USD (FEI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fei USD (FEI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.79M
$ 3.79M
Jumlah Bekalan:
$ 4.06M
$ 4.06M
Bekalan Edaran:
$ 3.81M
$ 3.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.04M
$ 4.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.55
$ 5.55
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.15544
$ 0.15544
Harga Semasa:
$ 0.994784
$ 0.994784

Tokenomik Fei USD (FEI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fei USD (FEI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FEI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FEI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FEI, terokai FEI harga langsung token!

FEI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FEI? Halaman ramalan harga FEI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.