Tokenomik Feisty Doge NFT (NFD)

Lihat cerapan utama tentang Feisty Doge NFT (NFD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Feisty Doge NFT (NFD) Maklumat

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

Laman Web Rasmi:
https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Feisty Doge NFT (NFD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.59M
$ 8.59M
Jumlah Bekalan:
$ 100.01B
$ 100.01B
Bekalan Edaran:
$ 56.04B
$ 56.04B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.34M
$ 15.34M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00103774
$ 0.00103774
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0
$ 0.0
Harga Semasa:
$ 0.00015321
$ 0.00015321

Tokenomik Feisty Doge NFT (NFD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Feisty Doge NFT (NFD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NFD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NFD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NFD, terokai NFD harga langsung token!

NFD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NFD? Halaman ramalan harga NFD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.