Tokenomik Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Lihat cerapan utama tentang Felicette the Space Cat (FELICETTE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Felicette the Space Cat (FELICETTE) Maklumat

Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak.

This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision.

Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.

Laman Web Rasmi:
https://www.felicette.cc

Felicette the Space Cat (FELICETTE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Felicette the Space Cat (FELICETTE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.08K
Jumlah Bekalan:
$ 688.63M
Bekalan Edaran:
$ 688.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.08K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00185156
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001548
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Felicette the Space Cat (FELICETTE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Felicette the Space Cat (FELICETTE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FELICETTE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FELICETTE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FELICETTE, terokai FELICETTE harga langsung token!

FELICETTE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FELICETTE? Halaman ramalan harga FELICETTE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.