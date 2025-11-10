Tokenomik Felis (FELIS)

Tokenomik Felis (FELIS)

Lihat cerapan utama tentang Felis (FELIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:01:31 (UTC+8)
USD

Felis (FELIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Felis (FELIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 188.61K
Jumlah Bekalan:
$ 801.33B
Bekalan Edaran:
$ 311.12B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 485.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000328
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Felis (FELIS) Maklumat

Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet’s love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community.

Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There’s no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy.

Laman Web Rasmi:
https://felistoken.com/
Kertas putih:
https://felistoken.com/whitepaper.pdf

Tokenomik Felis (FELIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Felis (FELIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FELIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FELIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FELIS, terokai FELIS harga langsung token!

