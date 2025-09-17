Felix feUSD (FEUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.991302 $ 0.991302 $ 0.991302 24J Rendah $ 0.995865 $ 0.995865 $ 0.995865 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.991302$ 0.991302 $ 0.991302 24J Tinggi $ 0.995865$ 0.995865 $ 0.995865 Sepanjang Masa $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 Harga Terendah $ 0.953014$ 0.953014 $ 0.953014 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) -0.28% Perubahan Harga (7D) -0.28%

Felix feUSD (FEUSD) harga masa nyata ialah $0.994224. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEUSD didagangkan antara $ 0.991302 rendah dan $ 0.995865 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEUSD sepanjang masa ialah $ 1.067, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.953014.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan -0.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Felix feUSD (FEUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.03B$ 9.03B $ 9.03B Bekalan Peredaran 75.00M 75.00M 75.00M Jumlah Bekalan 8,951,117,068.10781 8,951,117,068.10781 8,951,117,068.10781

Had Pasaran semasa Felix feUSD ialah $ 75.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FEUSD ialah 75.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8951117068.10781. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.03B.