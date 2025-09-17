Felix the lazer cat ($PEOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0055291$ 0.0055291 $ 0.0055291 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) +2.63% Perubahan Harga (7D) +2.63%

Felix the lazer cat ($PEOW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PEOW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PEOW sepanjang masa ialah $ 0.0055291, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PEOW telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan +2.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Felix the lazer cat ($PEOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.50K$ 57.50K $ 57.50K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Felix the lazer cat ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PEOW ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.50K.