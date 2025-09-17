FELLA (FELLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00431009 $ 0.00431009 $ 0.00431009 24J Rendah $ 0.00436095 $ 0.00436095 $ 0.00436095 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00431009$ 0.00431009 $ 0.00431009 24J Tinggi $ 0.00436095$ 0.00436095 $ 0.00436095 Sepanjang Masa $ 0.01669331$ 0.01669331 $ 0.01669331 Harga Terendah $ 0.00135302$ 0.00135302 $ 0.00135302 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +5.35% Perubahan Harga (7D) +5.35%

FELLA (FELLA) harga masa nyata ialah $0.00434678. Sepanjang 24 jam yang lalu, FELLA didagangkan antara $ 0.00431009 rendah dan $ 0.00436095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FELLA sepanjang masa ialah $ 0.01669331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00135302.

Dari segi prestasi jangka pendek, FELLA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +5.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FELLA (FELLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 434.68K$ 434.68K $ 434.68K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa FELLA ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FELLA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 434.68K.