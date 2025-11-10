Felysyum Harga Hari Ini

Harga langsung Felysyum (FELY) hari ini ialah $ 0.350522, dengan 0.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FELY kepada USD penukaran adalah $ 0.350522 setiap FELY.

Felysyum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,341,323, dengan bekalan edaran sebanyak 43.77M FELY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FELY didagangkan antara $ 0.331859 (rendah) dan $ 0.354402 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.359001, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.240519.

Dalam prestasi jangka pendek, FELY dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -1.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Felysyum (FELY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.34M$ 15.34M $ 15.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.26M$ 175.26M $ 175.26M Bekalan Peredaran 43.77M 43.77M 43.77M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

