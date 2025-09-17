Lagi Mengenai FNX

Fenix Harga (FNX)

Tidak tersenarai

1 FNX ke USD Harga Langsung:

$0.00079306
$0.00079306
-3.30%1D
USD
Fenix (FNX) Carta Harga Langsung
Fenix (FNX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

$ 0.078964
$ 0.078964

+0.04%

-3.30%

-0.15%

-0.15%

Fenix (FNX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FNX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FNX sepanjang masa ialah $ 0.078964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FNX telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -3.30% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fenix (FNX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Fenix ialah $ 15.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FNX ialah 20.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 167279268.1350347. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.66K.

Fenix (FNX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Fenix kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fenix kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fenix kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fenix kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.30%
30 Hari$ 0-11.56%
60 Hari$ 0+1.08%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Fenix (FNX) Sumber

Laman Web Rasmi

Fenix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fenix (FNX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fenix (FNX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fenix.

Semak Fenix ramalan harga sekarang!

FNX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Fenix (FNX)

Memahami tokenomik Fenix (FNX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FNX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fenix (FNX)

Berapakah nilai Fenix (FNX) hari ini?
Harga langsung FNX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FNX ke USD?
Harga semasa FNX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fenix?
Had pasaran untuk FNX ialah $ 15.99K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FNX?
Bekalan edaran FNX ialah 20.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FNX?
FNX mencapai harga ATH sebanyak 0.078964 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FNX?
FNX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FNX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FNXialah -- USD.
Adakah FNX akan naik lebih tinggi tahun ini?
FNX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FNXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.