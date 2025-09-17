Fenix (FNX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.078964$ 0.078964 $ 0.078964 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -3.30% Perubahan Harga (7D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.15%

Fenix (FNX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FNX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FNX sepanjang masa ialah $ 0.078964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FNX telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -3.30% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fenix (FNX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 132.66K$ 132.66K $ 132.66K Bekalan Peredaran 20.16M 20.16M 20.16M Jumlah Bekalan 167,279,268.1350347 167,279,268.1350347 167,279,268.1350347

Had Pasaran semasa Fenix ialah $ 15.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FNX ialah 20.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 167279268.1350347. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.66K.