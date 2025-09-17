Fennec (FNNC) Maklumat Harga (USD)

Fennec (FNNC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FNNC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FNNC sepanjang masa ialah $ 0.02082869, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FNNC telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -3.16% dalam 24 jam dan -14.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fennec (FNNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.86K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.86K Bekalan Peredaran 9.83M Jumlah Bekalan 9,829,212.51

Had Pasaran semasa Fennec ialah $ 8.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FNNC ialah 9.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9829212.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.86K.