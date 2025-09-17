Lagi Mengenai FERG

FERG Logo

FERG Harga (FERG)

Tidak tersenarai

1 FERG ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
FERG (FERG) Carta Harga Langsung
FERG (FERG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116317
$ 0.00116317$ 0.00116317

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.01%

+16.79%

+16.79%

FERG (FERG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FERG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FERG sepanjang masa ialah $ 0.00116317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FERG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.01% dalam 24 jam dan +16.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FERG (FERG) Maklumat Pasaran

$ 14.71K
$ 14.71K$ 14.71K

--
----

$ 14.71K
$ 14.71K$ 14.71K

998.90M
998.90M 998.90M

998,895,174.270344
998,895,174.270344 998,895,174.270344

Had Pasaran semasa FERG ialah $ 14.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FERG ialah 998.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998895174.270344. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.71K.

FERG (FERG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FERG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FERG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FERG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FERG kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.01%
30 Hari$ 0+29.50%
60 Hari$ 0+13.80%
90 Hari$ 0--

Apakah itu FERG (FERG)

a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle

FERG (FERG) Sumber

Laman Web Rasmi

FERG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FERG (FERG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FERG (FERG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FERG.

Semak FERG ramalan harga sekarang!

FERG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FERG (FERG)

Memahami tokenomik FERG (FERG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FERG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FERG (FERG)

Berapakah nilai FERG (FERG) hari ini?
Harga langsung FERG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FERG ke USD?
Harga semasa FERG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FERG?
Had pasaran untuk FERG ialah $ 14.71K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FERG?
Bekalan edaran FERG ialah 998.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FERG?
FERG mencapai harga ATH sebanyak 0.00116317 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FERG?
FERG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FERG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FERGialah -- USD.
Adakah FERG akan naik lebih tinggi tahun ini?
FERG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FERGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.