Ferma (FERMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04475429 $ 0.04475429 $ 0.04475429 24J Rendah $ 0.04554438 $ 0.04554438 $ 0.04554438 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04475429$ 0.04475429 $ 0.04475429 24J Tinggi $ 0.04554438$ 0.04554438 $ 0.04554438 Sepanjang Masa $ 0.450233$ 0.450233 $ 0.450233 Harga Terendah $ 0.03070191$ 0.03070191 $ 0.03070191 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

Ferma (FERMA) harga masa nyata ialah $0.04528516. Sepanjang 24 jam yang lalu, FERMA didagangkan antara $ 0.04475429 rendah dan $ 0.04554438 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FERMA sepanjang masa ialah $ 0.450233, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03070191.

Dari segi prestasi jangka pendek, FERMA telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ferma (FERMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 498.14K$ 498.14K $ 498.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 498.14K$ 498.14K $ 498.14K Bekalan Peredaran 11.00M 11.00M 11.00M Jumlah Bekalan 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Had Pasaran semasa Ferma ialah $ 498.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FERMA ialah 11.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 498.14K.