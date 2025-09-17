Ferro Harga (FER)
-1.67%
-9.85%
-7.40%
-7.40%
Ferro (FER) harga masa nyata ialah $0.00094688. Sepanjang 24 jam yang lalu, FER didagangkan antara $ 0.00094565 rendah dan $ 0.0010597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FER sepanjang masa ialah $ 0.126073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00079341.
Dari segi prestasi jangka pendek, FER telah berubah sebanyak -1.67% sejak sejam yang lalu, -9.85% dalam 24 jam dan -7.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ferro ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FER ialah 1.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5095006337.613718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.82M.
Pada hari ini, perubahan harga Ferro kepada USD adalah $ -0.00010355624804783.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ferro kepada USD adalah $ +0.0000215797.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ferro kepada USD adalah $ -0.0000221639.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ferro kepada USD adalah $ -0.0002325246562189884.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00010355624804783
|-9.85%
|30 Hari
|$ +0.0000215797
|+2.28%
|60 Hari
|$ -0.0000221639
|-2.34%
|90 Hari
|$ -0.0002325246562189884
|-19.71%
Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.
Berapakah nilai Ferro (FER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ferro (FER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ferro.
Semak Ferro ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Ferro (FER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
