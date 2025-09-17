Ferro (FER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00094565 24J Tinggi $ 0.0010597 Sepanjang Masa $ 0.126073 Harga Terendah $ 0.00079341 Perubahan Harga (1J) -1.67% Perubahan Harga (1D) -9.85% Perubahan Harga (7D) -7.40%

Ferro (FER) harga masa nyata ialah $0.00094688. Sepanjang 24 jam yang lalu, FER didagangkan antara $ 0.00094565 rendah dan $ 0.0010597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FER sepanjang masa ialah $ 0.126073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00079341.

Dari segi prestasi jangka pendek, FER telah berubah sebanyak -1.67% sejak sejam yang lalu, -9.85% dalam 24 jam dan -7.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ferro (FER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.82M Bekalan Peredaran 1.62B Jumlah Bekalan 5,095,006,337.613718

Had Pasaran semasa Ferro ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FER ialah 1.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5095006337.613718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.82M.