Ferro (FER) Maklumat
Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features:
Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol.
Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.
Ferro (FER) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ferro (FER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ferro (FER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ferro (FER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FER, terokai FER harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.