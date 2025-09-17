Lagi Mengenai FRM

Ferrum Network Logo

Ferrum Network Harga (FRM)

Tidak tersenarai

1 FRM ke USD Harga Langsung:

$0.00042668
$0.00042668$0.00042668
+2.90%1D
mexc
USD
Ferrum Network (FRM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:20:02 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562$ 0.969562

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

+2.20%

+1.14%

+1.14%

Ferrum Network (FRM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRM sepanjang masa ialah $ 0.969562, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRM telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, +2.20% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ferrum Network (FRM) Maklumat Pasaran

$ 121.33K
$ 121.33K$ 121.33K

--
----

$ 252.42K
$ 252.42K$ 252.42K

287.01M
287.01M 287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Had Pasaran semasa Ferrum Network ialah $ 121.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRM ialah 287.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 597085527.2790357. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 252.42K.

Ferrum Network (FRM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ferrum Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ferrum Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ferrum Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ferrum Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.20%
30 Hari$ 0-23.40%
60 Hari$ 0+20.31%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ferrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

Ferrum Network (FRM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Ferrum Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ferrum Network (FRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ferrum Network (FRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ferrum Network.

Semak Ferrum Network ramalan harga sekarang!

FRM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ferrum Network (FRM)

Memahami tokenomik Ferrum Network (FRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ferrum Network (FRM)

Berapakah nilai Ferrum Network (FRM) hari ini?
Harga langsung FRM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FRM ke USD?
Harga semasa FRM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ferrum Network?
Had pasaran untuk FRM ialah $ 121.33K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FRM?
Bekalan edaran FRM ialah 287.01M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRM?
FRM mencapai harga ATH sebanyak 0.969562 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRM?
FRM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FRM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRMialah -- USD.
Adakah FRM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:20:02 (UTC+8)

