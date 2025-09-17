Lagi Mengenai FIAS

Maklumat Harga FIAS

Kertas putih FIAS

Laman Web Rasmi FIAS

Tokenomik FIAS

Ramalan Harga FIAS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

FIAS Logo

FIAS Harga (FIAS)

Tidak tersenarai

1 FIAS ke USD Harga Langsung:

$0.02236439
$0.02236439$0.02236439
+2.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
FIAS (FIAS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:13:36 (UTC+8)

FIAS (FIAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02150991
$ 0.02150991$ 0.02150991
24J Rendah
$ 0.02302947
$ 0.02302947$ 0.02302947
24J Tinggi

$ 0.02150991
$ 0.02150991$ 0.02150991

$ 0.02302947
$ 0.02302947$ 0.02302947

$ 0.04210956
$ 0.04210956$ 0.04210956

$ 0.00349693
$ 0.00349693$ 0.00349693

+0.38%

+2.19%

+28.00%

+28.00%

FIAS (FIAS) harga masa nyata ialah $0.02236439. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIAS didagangkan antara $ 0.02150991 rendah dan $ 0.02302947 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIAS sepanjang masa ialah $ 0.04210956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00349693.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIAS telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +2.19% dalam 24 jam dan +28.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FIAS (FIAS) Maklumat Pasaran

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

122.72M
122.72M 122.72M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa FIAS ialah $ 2.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIAS ialah 122.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.71M.

FIAS (FIAS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga FIAS kepada USD adalah $ +0.00047944.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga FIAS kepada USD adalah $ +0.0072920703.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga FIAS kepada USD adalah $ +0.0001589012.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga FIAS kepada USD adalah $ +0.007226908204010624.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00047944+2.19%
30 Hari$ +0.0072920703+32.61%
60 Hari$ +0.0001589012+0.71%
90 Hari$ +0.007226908204010624+47.74%

Apakah itu FIAS (FIAS)

Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

FIAS (FIAS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

FIAS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FIAS (FIAS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FIAS (FIAS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FIAS.

Semak FIAS ramalan harga sekarang!

FIAS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik FIAS (FIAS)

Memahami tokenomik FIAS (FIAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FIAS (FIAS)

Berapakah nilai FIAS (FIAS) hari ini?
Harga langsung FIAS dalam USD ialah 0.02236439 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FIAS ke USD?
Harga semasa FIAS ke USD ialah $ 0.02236439. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FIAS?
Had pasaran untuk FIAS ialah $ 2.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FIAS?
Bekalan edaran FIAS ialah 122.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIAS?
FIAS mencapai harga ATH sebanyak 0.04210956 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIAS?
FIAS melihat harga ATL sebanyak 0.00349693 USD.
Berapakah jumlah dagangan FIAS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIASialah -- USD.
Adakah FIAS akan naik lebih tinggi tahun ini?
FIAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:13:36 (UTC+8)

FIAS (FIAS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.