Apakah itu FIAS (FIAS)

Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.

Tokenomik FIAS (FIAS)

Memahami tokenomik FIAS (FIAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FIAS (FIAS) Berapakah nilai FIAS (FIAS) hari ini? Harga langsung FIAS dalam USD ialah 0.02236439 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FIAS ke USD? $ 0.02236439 . Lihat Harga semasa FIAS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FIAS? Had pasaran untuk FIAS ialah $ 2.74M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FIAS? Bekalan edaran FIAS ialah 122.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIAS? FIAS mencapai harga ATH sebanyak 0.04210956 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIAS? FIAS melihat harga ATL sebanyak 0.00349693 USD . Berapakah jumlah dagangan FIAS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIASialah -- USD . Adakah FIAS akan naik lebih tinggi tahun ini? FIAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

