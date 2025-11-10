Fidelity Digital Interest Token Harga Hari Ini

Harga langsung Fidelity Digital Interest Token (FDIT) hari ini ialah $ 1.0, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FDIT kepada USD penukaran adalah $ 1.0 setiap FDIT.

Fidelity Digital Interest Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 235,380,681, dengan bekalan edaran sebanyak 235.38M FDIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FDIT didagangkan antara $ 1.0 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dalam prestasi jangka pendek, FDIT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Bekalan Peredaran 235.38M 235.38M 235.38M Jumlah Bekalan 235,380,680.87 235,380,680.87 235,380,680.87

