Fidu (FIDU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.246942 $ 0.246942 $ 0.246942 24J Rendah $ 0.248629 $ 0.248629 $ 0.248629 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.246942$ 0.246942 $ 0.246942 24J Tinggi $ 0.248629$ 0.248629 $ 0.248629 Sepanjang Masa $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Harga Terendah $ 0.199887$ 0.199887 $ 0.199887 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +5.24% Perubahan Harga (7D) +5.24%

Fidu (FIDU) harga masa nyata ialah $0.248405. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIDU didagangkan antara $ 0.246942 rendah dan $ 0.248629 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIDU sepanjang masa ialah $ 1.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.199887.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIDU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +5.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fidu (FIDU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.43M$ 11.43M $ 11.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.43M$ 11.43M $ 11.43M Bekalan Peredaran 46.02M 46.02M 46.02M Jumlah Bekalan 46,024,705.3552179 46,024,705.3552179 46,024,705.3552179

Had Pasaran semasa Fidu ialah $ 11.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIDU ialah 46.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46024705.3552179. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.43M.