FiFi (FIFI) Maklumat Harga (USD)

FiFi (FIFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIFI telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +9.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FiFi (FIFI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa FiFi ialah $ 35.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIFI ialah 969.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969911203.708536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.15K.