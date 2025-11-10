FIGHT Harga Hari Ini

Harga langsung FIGHT (FIGHT) hari ini ialah $ 0.00032579, dengan 2.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIGHT kepada USD penukaran adalah $ 0.00032579 setiap FIGHT.

FIGHT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 325,689, dengan bekalan edaran sebanyak 999.65M FIGHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIGHT didagangkan antara $ 0.00031456 (rendah) dan $ 0.00032786 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060753, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013913.

Dalam prestasi jangka pendek, FIGHT dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -8.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FIGHT (FIGHT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa FIGHT ialah $ 325.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGHT ialah 999.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999654143.856877. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.69K.