Fight For Justice Harga Hari Ini

Harga langsung Fight For Justice (FFJ) hari ini ialah --, dengan 3.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FFJ kepada USD penukaran adalah -- setiap FFJ.

Fight For Justice kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,733.03, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FFJ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FFJ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FFJ dipindahkan -4.58% dalam sejam terakhir dan -38.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fight For Justice (FFJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fight For Justice ialah $ 12.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FFJ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.73K.