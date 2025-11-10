Fight to MAGA Harga Hari Ini

Harga langsung Fight to MAGA (FIGHT) hari ini ialah $ 0.00036115, dengan 4.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIGHT kepada USD penukaran adalah $ 0.00036115 setiap FIGHT.

Fight to MAGA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 355,792, dengan bekalan edaran sebanyak 984.91M FIGHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIGHT didagangkan antara $ 0.00032417 (rendah) dan $ 0.00036567 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.082511, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003151.

Dalam prestasi jangka pendek, FIGHT dipindahkan +7.36% dalam sejam terakhir dan -7.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fight to MAGA (FIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 355.79K$ 355.79K $ 355.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 355.79K$ 355.79K $ 355.79K Bekalan Peredaran 984.91M 984.91M 984.91M Jumlah Bekalan 984,908,562.7901447 984,908,562.7901447 984,908,562.7901447

Had Pasaran semasa Fight to MAGA ialah $ 355.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGHT ialah 984.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984908562.7901447. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 355.79K.