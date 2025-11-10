Figure Heloc Harga Hari Ini

Harga langsung Figure Heloc (FIGR_HELOC) hari ini ialah $ 1.047, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIGR_HELOC kepada USD penukaran adalah $ 1.047 setiap FIGR_HELOC.

Figure Heloc kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,158,285,932, dengan bekalan edaran sebanyak 13.53B FIGR_HELOC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIGR_HELOC didagangkan antara $ 1.045 (rendah) dan $ 1.047 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.37, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.155357.

Dalam prestasi jangka pendek, FIGR_HELOC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +2.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.16B$ 14.16B $ 14.16B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.16B$ 14.16B $ 14.16B Bekalan Peredaran 13.53B 13.53B 13.53B Jumlah Bekalan 13,525,754,044.17 13,525,754,044.17 13,525,754,044.17

Had Pasaran semasa Figure Heloc ialah $ 14.16B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIGR_HELOC ialah 13.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13525754044.17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.16B.