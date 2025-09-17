Filter AI (FILTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01982137$ 0.01982137 $ 0.01982137 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +9.84% Perubahan Harga (7D) +111.91% Perubahan Harga (7D) +111.91%

Filter AI (FILTER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FILTER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FILTER sepanjang masa ialah $ 0.01982137, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FILTER telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +9.84% dalam 24 jam dan +111.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Filter AI (FILTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.13K$ 63.13K $ 63.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.13K$ 63.13K $ 63.13K Bekalan Peredaran 77.00M 77.00M 77.00M Jumlah Bekalan 77,000,000.0 77,000,000.0 77,000,000.0

Had Pasaran semasa Filter AI ialah $ 63.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FILTER ialah 77.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.13K.