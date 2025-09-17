FINANCE (FINANCE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) -2.12% Perubahan Harga (7D) +3.35% Perubahan Harga (7D) +3.35%

FINANCE (FINANCE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FINANCE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FINANCE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FINANCE telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -2.12% dalam 24 jam dan +3.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FINANCE (FINANCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.57K$ 96.57K $ 96.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.57K$ 96.57K $ 96.57K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa FINANCE ialah $ 96.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINANCE ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.57K.