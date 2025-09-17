Finance Vote (FVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.093714$ 0.093714 $ 0.093714 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +3.22% Perubahan Harga (7D) +3.22%

Finance Vote (FVT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FVT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FVT sepanjang masa ialah $ 0.093714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FVT telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +3.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finance Vote (FVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.14K$ 94.14K $ 94.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 455.43K$ 455.43K $ 455.43K Bekalan Peredaran 204.71M 204.71M 204.71M Jumlah Bekalan 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

Had Pasaran semasa Finance Vote ialah $ 94.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FVT ialah 204.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990388904.7612821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 455.43K.