Finblox (FBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02451834 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) +0.73%

Finblox (FBX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FBX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FBX sepanjang masa ialah $ 0.02451834, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FBX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +0.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Finblox (FBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.51K Bekalan Peredaran 4.80B Jumlah Bekalan 9,467,196,555.349

Had Pasaran semasa Finblox ialah $ 29.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FBX ialah 4.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9467196555.349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.51K.